紅瓦厝聯外道路計畫重慶二街變更示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市都市計畫第2次通盤檢討通過內政部都委會審查，首波受惠的是乙種工業土地變更為長照產業園區用地、農地開闢聯外計畫道路、機關公有地變更為機關與社福用地等3項，市府認為此次通盤檢討通過大大提升地方自主權。

市府都市發展處長黃緒信表示，嘉義市都市計畫第2次通盤檢討案，經過13年規畫及審查程序，今年5月10日審議通過，將主要計畫及細部計畫分開，以後涉及細部計畫變更案件，由市府全權處理，免再送內政部審議，大幅提升自主性及審查行政效率。

黃緒信指出，此次還通過紅瓦厝聯外道路計畫、後湖工業區乙工土地變更為健康長照產業園區用地約4.5公頃、中央核定的博愛路二段「博愛安居」社會住宅基地變更為機關及社會福利設施用地。

4.5公頃長照園區用地是由於嘉基醫院規畫擴展健康長照相關發展，將現有保康長照機構的基地約2.28公頃，加上未來的用地約2.24公頃，而向市府提出陳情及申請變更土地用途為健康產業專用園區。

紅瓦厝聯外道路規畫以重慶二街變更為計畫道路連接至南京路，其中重慶一街至重慶三街口路段將由現行6米拓寬為8米、重慶三街交叉路口往東規畫新闢12米計畫道路銜接至南京路，預估徵用約0.83公頃農地。

張秀華、蔡文旭等市議員都認為紅瓦厝聯外道路開闢及拓寬，才能促進當地居民行車交通動線的安全、解決下雨積淹水問題。