今年49歲的港星戴耀明，以光頭造型與誇張演技聞名，出道30年來多演配角，演出過許多電影及電視劇，因此受封為「綠葉王」，他過去曾自爆暗戀「延禧嫻妃」佘詩曼，去年更在節目上公開告白要娶她，如今戴耀明宣布結婚，新娘卻不是佘詩曼，而是前女友，過程充滿戲劇性。

戴耀明昨天(5/11)宣布喜訊，與曾交往5年的前女友復合，並步入禮堂，據《香港01》報導，新娘是圈外人，戴耀明自2017年與其分手後，雖在節目上坦言渴望愛情，並且喊娶佘詩曼，但其實私下一直沒有再談感情，正當眾人以為他單身時，他卻與前女友復合，並透露分手後兩人沒交惡，一直都有聯絡。

戴耀明透露，之所以結婚，其實有個戲劇化的故事，他因手腕腫痛多時，手臂上有個腫塊一直沒消，因此骨科醫師建議他做檢查，看是良性還惡性，擔心他罹患骨癌，本來就對這種事情比較膽小的戴耀明，因此陷入焦慮，覺得彷彿世界末日降臨。

關於可能罹癌一事，戴耀明先是跟媽媽說了，之後也跟前女友訴苦，女方安慰了他，還開玩笑：「不然辦個喜事沖喜一下」，就這樣商量了婚事，說若有事就共患難，沒事就作伴，但檢查結果出爐，他只是受了傷，卻因為這個美麗的誤會，而與前女友復合並決定結婚。

戴耀明透露兩人復合已經幾個月，預計年底或明年結婚，生小孩的話則是隨緣，至於公開告白佘詩曼，他則解釋當時跟佘詩曼頗熟，被問起欣賞的對象，才會吐露她的名字，但其實沒真的想過要跟她結婚。