鴻海(2317)董事會通過2022年首季財報，合併營收1.4兆元，季減25.52％、年增4.49％，創同期新高；營業利益366.69億元，季減30.44％、年增33.01％；歸屬母公司稅後淨利294.5億元，季減33.66％、年增4.58％，均創同期次高，每股盈餘2.12元，為近14年同期高點。

觀察鴻海首季「三率」獲利指標表現，毛利率6.02％、營益率2.61％、淨利率2.092％，低於去年第四季的6.03％、2.79％、2.35％，但優於去年同期的5.8％、2.05％、2.09％，分創近4年、近5年、近4年同期高點。

鴻海原先預估首季淡季營收將季減、年減逾15％，實際結果仍年增4.49％，表現優於預期，主因占19％的電腦終端產品原預期營收將與去年同期約略持平，實際結果年增3～15％，占52％的消費智慧、23％的電腦終端、6％的元件與其他產品表現則符合預期。