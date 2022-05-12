馬來西亞正妹Hannah(娜娜)先前曾因戴口罩照片走紅，臉蛋精緻甜美、皮膚白皙光滑，又留有一頭烏黑長髮，還擁有過人的S身材曲線，IG吸引了52萬粉絲追隨，經常上傳性感辣照給粉絲觀賞，尤其她特別愛穿辣妹服裝，舉凡低胸洋裝、運動bra、超辣比基尼等等，都是她在鏡頭前亮相必備品，近來她去百貨公司逛街變穿起粉色bra就出門上街，獻上手扶梯視角照，鼻血都快要噴發出來。

近來，正妹Hannah戴著口罩，上身僅有穿了件亮粉色bra，外面套上件薄款白色罩衫，揹上背包乘坐手扶梯上樓逛街，下半身則搭配粉紫色緊身褲，雙腳套入白色運動鞋，外出裝備簡單俐落，照片視角卻暗藏玄機，由上往下拍攝她優美身形，胸前兩粒白嫩大包子，深邃凶器全都被看光光。

正妹Hannah穿粉色Bra上街，由上拍出手扶梯視角照，辣露胸前邪惡過人曲線。(圖/Hannah 娜娜 IG)

另一組照片，她在造型做出突破，穿上男性尺寸的灰色球衣，布料垂墜在她傲人胸部前面，手拿一瓶清涼消暑的飲料，稍微側過身球衣旁邊的大洞，神秘洩出私密領域的左半球，胸前弧線形狀明顯驚人，適逢夏季即將來臨，她也拿起口感爽口的果凍，露出淺淺的超甜美笑容，拯救男生們悶熱的漫漫夏日時光。

正妹Hanna拿起果凍，穿著男性球衣幫她增添陽剛味，反倒起到了更加性感的效果。(圖/Hanna 娜娜 IG)

網友也對她的造型，給出超高評價：「球衣香炸天」、「穿這樣冰箱會著涼的」、「這樣誰不餓啊」、「太美了大美女」、「不餓了看兩顆球就飽了」、「留一罐給我喝」、「先吃妳美腿才行啊」、「我也餓了我們一起吃麵吧」、「胸型好美超性感欸」、「見到妳做鬼也風流」貼文才發布一天，吸引1萬人沉醉在她的美貌之中。