本名李晨菲的藝人蘿莉塔，前年在一篇出言辱罵人稱「邱淑貞接班人」的女演員李沐晴臉書貼文下留言「吃別人的男友&老公很多次」、「再跟妳說她其它婊婊的事」等，並指稱李女外遇。經李女提告，蘿莉塔遭檢方起訴仍不認罪，台北地院12日以加重誹謗罪判處她2個月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

檢方起訴指出，蘿莉塔（本名李晨菲）2020年6月26日，看到臉書好友分享上述內容，於是以私人臉書帳號「Lolita Lee」在下方留言：「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊…」經李沐晴提告，北檢認為，蘿莉塔留言內容僅涉及私德，與公益無關，內容足以毀損李沐晴名譽，2021年7月將蘿莉塔起訴。

今年4月月蘿莉塔出庭時辯稱，自己沒有誹謗李沐晴，且手上有很多證據，讓李沐晴當場情緒激動，反嗆對方「在胡說什麼」。而檢察官認為蘿莉塔扭曲事實，為脫罪不惜傷害別人，且犯後態度不良，因此建請法官從重量刑。

李沐晴則表示，自己為此被傷害得已經夠深，既然蘿莉塔一直說有證據，就希望對方能拿出來，她確定自己真的沒做過，沒發生的事就是沒發生。

檢察官與法官在庭審中曾被兩造雙方有無調解的可能性，但雙方都毫無共識，法官判蘿莉塔有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。