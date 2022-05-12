國史館日前舉辦《舊金山和約》生效70周年研討會，立法院長游錫堃在會中表示，該條約說明了戰後台灣的國際地位，也就是「台灣絕非中國的一部分。」對此，游錫堃今接受廣播專訪時重申，日本放棄在台權益後，主權就屬於台灣人民；而台灣經過3次政黨輪替，證明是主權獨立國家，所以兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實。

國史館、台灣新世紀文教基金會與台灣國際法學會，於上月底聯合舉辦「《舊金山和約》及《台北和約》生效70周年」學術研討會。國史館在會中提出資料指出，1951年9月簽署、1952年4月生效的《舊金山和約》，是二次大戰後處置日本領土有關台灣與澎湖主權的變動，最根本、最有權威效力的國際條約。

游錫堃在研討會中致詞強調，這兩個條約對台灣主權及國際地位來說都是非常重要的依據，它除了是結束第二次世界大戰的和平條約，也說明戰後台灣的國際地位。他說，透過這場研討會，大家就更能透徹地了解真相，那就是：「台灣絕非中國的一部分。」

事後有學者反駁說，美國和中國大陸簽訂《上海公報》後， 就不再提台灣主權未定了，日本則更是對於台灣主權閉口不語。

對此，游錫堃今接受廣播專訪時表示，合約形同法律，宣言形同命令，命令牴觸法律當然就失效。無論是習近平還是馬英九，雖然都引用「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，卻都忽略這些都只是二戰過程的意見書，但國家主權及領土的轉移仍必須參照國際條約，而《舊金山和約》才是終戰條約，「沒有人在用宣言移轉主權的」。

游錫堃進一步指出，《舊金山和約》載明，日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求；而聯合國憲章的內涵也認為，舊金山和約已經否定了開羅宣言和波茨坦宣言。因此，當日本放棄在台權益後，主權就屬於台灣人民；尤其台灣迄今已經3度政黨輪替，實際上就是主權獨立的國家，兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實。

對於台灣要如何面對去中化問題，游錫堃表示，台灣確實有許多文化來自中國，但應該有所批判而非全盤接受；例如，儒家思想有許多是好的，但在政治思想方面，例如「夫為妻綱」就是男女不平等，不符民主兩性平等觀念。他認為，中華文化與其他多元思想建構起目前的台灣文化，所以現在的台灣文化不等於中華文化。