剛辭職全力備戰桃園市長選舉的國民黨前台北市議員羅智強今（12日）在臉書發文表示，有記者問他有什麼話想對黨主席朱立倫說？他直言「我一定贏！」，並表示這句話除了要對朱主席說，也要對所有支持者說，讓許多網友嗨喊「“羅必勝”加油！」

羅智強直言「我一定贏」這四個字，不只是要對朱立倫主席說，也要向所有支持者報告，他指出，這並不是自我感覺良好的主觀臆測，事實上這是這一段時間一步一腳印行走桃園的深刻感受。

羅智強指出，他願意和桃園市民一起搭大眾運輸工具通勤，感受桃園通勤族的辛苦，自己買了42年的龜山老公寓，為的就是要自己住進老社區，去體檢老社區被忽視遺忘的種種，而蘆竹美福倉儲大火，他也五度親自到現場，持續關注，也引起了媒體的關注報導，他指出，在他發聲之前，電視台對燒了21天的美福倉儲是一則報導都沒有，更直言「這些努力，這些行腳的誠意，都是鄭文燦或鄭運鵬做不到的」。

羅智強表示自己不是空口說白話，而是一步一腳印的走進桃園市民的生活，而他也很高興這些努力開始得到了肯定，他指出，近日2份民調不約而同的呈現了他的「努力成果」，我贏了目前桃園民進黨呼聲較高的鄭運鵬3%，我和陳時中的差距已拉在5%以內。

但羅智強也指出「當然，只有一種情況，我不是贏不了桃園市長，而是『連選都沒辦法選』，那就是，我沒有被國民黨提名，連門票都沒有拿到，但直言「我們能做的，就是努力的用行走桃園的具體成績，讓黨中央有信心。此貼文也引起許多支持者踴躍留言，他們表示「我相信你，你一定可以的！」、「“羅必勝”加油！」、「我桃園人我挺強哥」，截至下午2點45分已累計兩百多則留言。