群光（2385）配合公司營運規劃，設置營運長一職，今公告首位營運長由黃乾育擔任，黃乾育原為群光IPD事業部總經理，IPD事業部的產品項目主要是外接式鍵盤，如是桌上型、tablet、2-in1裝置、電競鍵盤等。黃乾育為輔仁大學103年電機工程學系傑出系友，曾任群光電子研發部副總、群光東莞清溪廠總經理、群光電子輸入裝置事業部總經理、蘇州茂群股份有限公司總經理。

群光表示，由於集團據點較之前擴大，需要處理的事務以及營運範圍也都增多了，希望增設營運長一職輔助總經理運籌帷幄。

群光本月公告，子公司Chicony Electronics(Thailand) Co., Ltd於泰國北柳府，將以自地委建方式新建廠房(二期)，建築工程預算約為泰銖16.9億元(折合新台幣約14.7億元)，依建造時程規劃發包。泰國廠去年已佔集團營收約雙位數，群光今年更將泰國廠視為重點策略產能擴張地，尤其有客戶開始思考降低大陸生產集中度，因此泰國產能資源更顯重要，未來群光將持續擴大泰國廠區。

受中美貿易戰影響，群光於2019年開始分散廠區，將全球製造鏈延伸至泰國，包括AI影像產品、網通產品以及高階電競鍵盤與滑鼠等等，去年泰國廠已佔集團營收約雙位數。而今年大陸疫情下的封城措施，更突顯泰國成為策略產能的重要性，未來群光將持續擴大泰國廠區以接納更多元的產品線。