林曉培談起當年酒駕事件。（年代提供）

搖滾天后林曉培近日登上年代《那些年。那些歌》演唱多首經典歌曲，當年她名氣與同期的徐懷鈺並駕齊驅，結果卻因酒駕重創演藝事業，她透露事發前一天才決定要信奉基督教，但沒想到隔天竟因酒駕在派出所「摔聖經」。

林曉培早期穿梭Pub駐唱，因緣際會得到發片機會，憑主打歌〈煩〉走紅歌壇，圈粉無數，但她卻因酒駕肇事，終止演藝生涯。林曉培事發前一天才剛決定要信奉基督教，隔天就出現在派出所，這一切遭遇讓她覺得自己在追求神的路上「被破碎」，氣憤之下便在警局摔聖經。

事後想積極彌補的林曉培，不怕被貼上「罪人」標籤，自告奮勇擔任酒駕宣傳大使，卻被交通部拒絕；輾轉之下她收到「防制酒駕宣導」的機會，希望可以透過自身經歷，讓所有人都知道「千萬不要酒駕」。

林曉培自小就展現驚人的歌唱天份，時常在媽媽經營的卡拉OK店唱歌，但後來因媽媽生意失敗，家中欠下債務，年僅17歲的林曉培被送往日本唱歌作秀幫忙還債，直言：「當時對媽媽滿懷200％的怨言！」對生活也有極高的厭惡感的她，幸運的是有「音樂」從頭到尾陪伴著，用喜歡的事情賺錢養家，讓林曉培覺得相當慶幸。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。

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