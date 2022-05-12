彰化縣擁有全國最大的風場，綠能廠商競相進駐開發，大城鄉鄉長蔡鴻喜、秘書王宏銘，藉勢藉端，以民眾抗爭需要疏通，路證為對價，向鋪設陸域電纜管路的廠商索賄，監委蔡崇義、王美玉、王幼玲提案通過彈劾。

監察院指出，太陽光電或風力發電等，為併網需要，均須施作陸域電纜管排工程至台電變電所，被彈劾人王宏銘任職彰化縣大城鄉公所秘書期間，竟與地方人士共同向承攬的廠商總計索討1200萬元，並從索取得款中收取475萬元；另，被彈劾人蔡鴻喜，擔任大城鄉第17、18屆鄉長，具有審核決行是否核發該鄉所管理道路之路證等權限，竟透過白手套，向廠商索賄350萬元，並從賄款中收取303萬元。

監察院表示，二人所為違失事證明確，情節重大，監察院於111年5月10日審查通過監委蔡崇義、王美玉、王幼玲提案，彈劾王宏銘、蔡鴻喜，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人王宏銘，負責襄助鄉長綜理鄉政各項事務及指揮、監督大城鄉所屬機關與員工，並有代鄉長決行事務權限，竟與地方人士共同向承攬「永堯-大城161KV線電纜管路工程」廠商索討450萬元，另向承攬離岸風電陸域電纜管排工程之廠商索取750萬元。

彈劾案文提及，被彈劾人蔡鴻喜，負責綜理大城鄉所有鄉政業務及指揮、監督公所員工，並具有審核決行是否核發大城鄉所管理道路路證等權限，竟利用廠商鋪設太陽光電併網線路，必須通過該鄉管轄鄉道之機會，經由白手套，向負責人索取「地方佣金」350萬元，作為核發路證之對價。二人均嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，移請懲戒法院審理，依法懲戒。