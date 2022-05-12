中信兄弟11日賽前一軍全體隊職員進行快篩，結果原定先發的投手呂彥青及牛棚教練林恩宇快篩呈現陽性，球隊立刻將2人與其他球員隔開，林恩宇12日在自己的臉書上向外界報平安，自己PCR結果為陰性，但球隊為了安全起見，他仍會進行自主健康管理，職務暫時由鄭錡鴻暫代。

由於統一獅王鏡銘10日賽後深夜出現喉嚨不適情況，快篩呈現陽性，獅隊得知消息後立刻通知客隊兄弟，兄弟在昨天賽前全隊進行快篩，結果發現呂彥青及林恩宇快篩呈現陽性，除了立刻將球隊與2人隔開外，也匡列詹子賢為呂彥青的密切接觸者，球團立刻安排他們進行PCR檢測，並被送台中宿舍進行隔離。

林恩宇今天在臉書上向外界報名安，並放上自己昨晚11點多PCR檢測結果出爐的照片，結果為陰性，並未染疫。他表示，原本昨天賽前自己還想在球場跑步，結果到休息室後就被抓去快篩，慢慢出現微微的第二條線。

林恩宇透露，因為自己上周有小小感冒，因此為了保險起見先做了快篩，陰性才敢下台南，雖然現在PCR結果出來自己並未染疫，但為了安全起見還是會進行自主健康管理，並在台中照顧呂彥青及隔離中的詹子賢及王政順，也會趁機讓自己的身心靈充電一番。

兄弟領隊劉志威表示，雖然林恩宇沒有確診，但為了安全起見仍會進行自主健康管理，暫時先不跟隨一軍，而他留下來的空缺，目前先交由二軍教練鄭錡鴻暫代。