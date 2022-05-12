當地時間5月11日，聯合國安理會就近期北韓發射潛射彈道飛彈舉行公開會議。中國大陸常駐聯合國代表張軍在會上呼籲各方保持冷靜克制，堅持對話協商的正確方向，避免採取任何可能加劇緊張局勢、導致誤判的行動。

張軍批評，美國對中方和其他安理會成員的合理建議視而不見，仍「迷信於制裁的魔力」。如果美方改變消極態度，安理會成員是可以達成共識的。中方對最近出現的一些消極動向表示嚴重關切。

張軍還不點名批評美國稱，「有的國家」要求北韓實現無核化，自己卻在推進有嚴重核擴散風險的核潛艇合作；關切北韓軍力發展，同時又高調開發高超音速武器等進攻性武器系統。「有關國家」的個別政客以應對安全威脅為藉口，公開主張討論實現「核共享」。

張軍表示，2018年之後，朝鮮半島局勢曾出現總體緩和態勢，但美方後來出現立場倒退，沒有按照「行動對行動」原則回應北韓的積極舉措，導致北韓與美國對話深陷僵局，雙邊互信雪上加霜，無核化進程停滯不前。中方表示，進一步制裁無助於緩和朝鮮半島局勢。

張軍強調，制裁只是手段，要始終服務於政治解決的總目標，讓制裁等同於或取代外交努力，完全是本末倒置，不會取得預期效果。