台灣新冠確診人數又創新高，10日突破5.7萬人，一天就暴增12%；與此同時，今年截至10日的42萬多個病例中，輕症及無症狀比例高達99.79%。

可想而知，如果這42萬個輕症患者都像過去那樣住院治療，中重症病人就得不到救治。

台灣醫師公會全聯會理事長邱泰鴻長期推動社區醫療發展，他表示，要保住中重症最後的救命防線，就應該落實「輕症分流」政策，儘量將輕症居家照護及PCR檢測工作下放給社區醫療系統來做。

邱泰源指出，輕症居家照護方案最早由高雄開始以分級醫療及全人照護模式推動，花蓮縣也積極做，現在台北市也具體進行，各區區長會替每2個里找一位專責醫生，負責處理輕症患者的居家醫療需求；按規定，接案後，社區醫生會在4小時內與患者進行互動，以便即時掌握患者的病情。各縣市也都積極在推動此方案。

另外，快篩陽性者全擠到醫院做PCR，徒增感染風險，偽陽者排完隊可能就變成真陽性；上周六，北市一家診所接手PCR，排隊人龍一聚集，旁邊的商店就會有意見了。

邱泰源認為，還是要先建置正壓的臨時採檢屋，然後再請社區醫護人力支援，以緩解醫院的採檢壓力；去年5月疫情爆發，1萬多名基層醫護支援防疫工作，正是疫情能迅速平復的關鍵。

醫師公會醫政委員會召委吳國治肯定指揮中心近日的兩項政策調整：一是要求醫院預留30%病床作新冠專責病床；二是輕症居家照顧；這些政策調整可以更早對民眾進行宣導，民眾的接受度也會更高。

11日，指揮官陳時中視察台北榮總時被嗆「下台」，吳國治覺得很訝異，對於指揮中心的評價，他認為是七三開，去年Delta肆虐時，指揮中心處置得當，阻止了確診大爆發，有效壓低死亡人數，這是指揮中心的成就。

但吳國治也認為，如果快篩的需求是預期得到的，那半年前，指揮中心就應該組成國家隊，如此一來，不但能充分供應國內所需，還可以出口賺外匯。

最重要的是，吳國治指出，指揮中心既然知道Omicron的毒性較弱，就應該開始教育民眾逐漸接受與疫共存的現實，不要怕在野黨藉題發揮，畢竟，誠實才是上上策。