西門子(Siemens)周四表示，由於烏克蘭的戰爭，公司將退出俄羅斯市場。預計公司業務在上季遭受了6億歐元(約合6.3018億美元)的損失。
該德國工程與技術公司周四表示，現在已開始縮減在俄羅斯的所有工業業務，以及所有的工業活動。在俄羅斯入侵烏克蘭後，它曾暫停對俄羅斯提供新業務。
執行長Roland Busch在聲明中說，「今天起，我們宣佈決定展開有秩序的程序，逐步結束在俄羅斯的工業業務活動」。西門子在俄羅斯有3000名員工，在西方制裁實施後，列車製造的移動業務的虧損及其它費用多達6億歐元。
西門子表示，由於制裁，在俄羅斯生產和經營高速鐵路列車業務的營收也減少了2億歐元。
這些導致第二財季(1~3月)獲利下降，淨利從一年前的23.9億歐元減少了一半，來到12.1億歐元(約合12.7億美元)。而之前的一年，西門子透過賣出變速箱製造商Flender，獲得了9億歐元的額外利益，從而提振了銷售。
該公司的工業獲利為17.8億歐元，年減13%，低於分析師預測的23.9億歐元。
但需求依然強勁，訂單年增了22%，營收增加了7%。
該公司證實了全年展望，營收年增幅為6%至8%之間，而其它業務領域的較快增長，預計將彌補移動業務的衰退。
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