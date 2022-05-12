全是騙局！基隆一名女子透過交友軟體認識已婚的張男，但張男把身分證配偶欄P成空白，害女子誤信其單身，雙方發展成男女朋友還發生性關係，事後女子驚覺受騙，不滿貞操權與人格受侵害，提告求償。基隆地院審結，判張男要賠20萬元。可上訴。

判決書指出，女子小花（化名）主張於2019年6月透過交友軟體認識張姓男子，兩人迅速墜入情網，但張男卻隱瞞已婚身分，以修圖軟體抹去身分證的配偶欄，還與她發生性關係，她深感貞操權與人格被侵害，遂向法院提告張男，求償60萬元。

對此，張男辯稱，他涉嫌偽造文書之罪，已被法院判刑5月，仍在上訴二審，但他認為此行為與小花的求償無因果關係，且小花曾在刑事庭上證稱知悉他已婚，反控小花是不甘心被分手，才挾怨報復。

基隆地院法官勘驗證據，發現張男曾在刑事庭審理時，自陳「因為我已婚，但我想跟小花交往，所以才傳假的身分證給她」，而小花在不知情的情況下與已婚之人交往，不僅被迫違反善良風俗，還須承擔被訴妨害家庭的風險，且交往對象是否已婚，為一般人考量是否發生性關係的先決條件之一，認為小花求償有理，酌情後，判張男須賠20萬元為適當。可上訴。