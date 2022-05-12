國民黨台北市議員羅智強爭取參選桃園市長，5月9日正式遞出辭呈，5月11日辭去北市議員一職。辦公室主任楊植斗表示，羅為支撐團隊已開始借錢，以證明破釜沉舟的決心。楊更拿「每天佔據媒體版面講幹話」的衛福部部長陳時中相比，詢問大家：「哪一種更符合您心中理想的政治人物？」此文發出後引熱議，網友直言「陳時中輸慘了」。

楊植斗昨日（11）在臉書發文表示，當天兩則新聞分別對應了兩種人：第一種，放棄議會的薪水和資源，展現破釜沉舟的決心，同時也心繫原選區，承諾服務延續，這是請辭市議員的羅智強；第二種，心中還在遊移台北跟桃園，抓著下午2點的麥克風不肯放、佔據媒體版面講幹話，雖稱負責到底卻絕不下台，這是被民眾嗆聲的陳時中。

對此，楊植斗刊出陳時中昨日視察台北榮民總醫院，被現場民眾嗆下台的新聞，訊問大家：「哪一種，更符合您心中理想的政治人物？」

文章一出引發熱議，獲得約2000個讚、超過100則留言。網友紛紛表示：「陳時中輸慘了！」、「這兩人能比嗎？」、「第二種不是政治人物，是演員」、「被嗆剛剛好」，「不用罵，歡迎他來選台北市長」。