桃園12日新增10039例本土個案，居隔人數6萬6725人，其中有2萬1530人約3成。市長鄭文燦坦言，未來幾周壓力會更大，確診數逐漸往山頂移動，現還在爬坡階段。市內採檢站目前有23個，預計會陸續增加至30個，明天各公所會搭帳篷設置「防疫關懷包快易通」，盼能讓確診者及早領取使用。

鄭文燦表示，採檢站部分有14個醫院外附設採檢站，社區採檢站原有7個將再增設2個，總計有23個採檢站，累計採檢數量達33萬8823人。另外中路、龍岡社區採檢站針對長者、幼兒提供PCR、醫師看診及領藥的三合一服務，昨天一共有195人採檢，成效良好，未來會視情況逐步擴大，預定採檢站數量要增加至30個，揪出社區中的隱形黑數。

防疫關懷包發放新制13日上路，鄭文燦指出，各公所上班時間將在室外搭帳篷設置快易通，確診者的非同住親友，只要持確診者的身分證或健保卡，便能領取關懷包，內容物包括生活物資及5支快篩，若家中有多人確診，也可以協助多人領取。市民卡官方LINE帳號也有加開功能關懷包領取功能，可先填報並選擇領取的公所，先預約再領速度更快，希望減少資料錯誤、關懷包延遲發放的情形。

鄭文燦說，市府1至4月購買35萬劑快篩試劑，26萬劑到位已經用完，剩下9萬劑會催促廠商趕緊發貨，衛生局5月加購45萬劑，而民政局、教育局也各加購15萬劑，市府總計自費採購110萬劑快篩，以提供給居隔民眾使用。

另外鄭文燦也提醒，由於各醫院採檢站非常擁擠，很多民眾因快篩陽性才到現場做PCR，容易造成傳染，請候選人不要到現場發文宣。