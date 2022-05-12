因騎樓管理較複雜，議員莊枝財建議參考高雄市訂定自治條例。（資料照片）

疫情衝擊下，各行各業受創，花蓮縣議員莊枝財指出，花蓮市部分騎樓擺設小攤，遭連續檢舉占用騎樓，員警勸導不罰，但檢舉人不死心，根本「報復性」檢舉，害死這些攤販，莊提大法官解釋，騎樓在不違反供公眾通行下可使用，並提出高雄市為此定訂期騎樓商業使用自治條例，呼籲縣府規範清楚，建設處表示會跨局處研議。

根據警方資料，花蓮市中山路鬧區騎樓，今年1到4月遭檢舉店家騎樓設攤達112件。警方作法會先勸導改善，多數都能配合將騎樓攤位內縮至店內，但也有少數未完全內縮，持續遭民眾檢舉，1到4月舉發件數37件。

縣議員莊枝財今天質詢指出，據他了解，警方到場先是好意勸導，沒開單，但檢舉民眾不滿意，一直打電話，不只一家因此被開10幾張罰單，但警方才離開，檢舉又來，他不怪警方，員警疲於應付這種「報復性、惡意性」的檢舉，有些攤販擺攤小生意，根本苦不堪言。

莊枝財說，不過根據大法官釋字第564號解釋的內容明文「騎樓通道建造係為供公眾通行之用者，所有人雖不因此完全喪失管理、使用、收益、處分之權能，但其利用行為原則上不得有礙於通行」，他舉高雄市訂定騎樓商業模式規範自治條例，在不妨礙行人通行下，放寬騎樓設攤，讓警方執勤依法有據，也能維護攤販生計。

縣長徐榛蔚表示，騎樓使用權屬於公用，尤其花蓮市交通繁重，必須全盤討論，會參酌各縣市作法，通盤考量。

縣政府建設處長鄧子榆受訪說明，大法官解釋表示騎樓屬私有財，所有權人可以使用、管理騎樓等，但道路交通處罰條例，又將騎樓納入道路一部分，影響通行可取締。因此騎樓管理涉有多個權責單位。

鄧子榆說，高雄市設自治條例規定通行寬度達1.5公尺，商家可以做延伸性使用，另外，雙北則訂有攤販管理辦法規範，部分路段申請許可就能設攤，但花蓮目前沒有相關的自治條例和管理辦法，針對議員建議，縣府會蒐集各縣市作法，跨局處研議。