南韓夯綜藝《Running Man》長紅多年，除了每每能請到重量級來賓一同玩遊戲外，固定成員本身就是一大亮點，甚至不乏有「Love Line」散發粉紅泡泡，忠實觀眾一定知道，過去歌手Gary與女神宋智孝是RM官配CP，而在Gary因故離該節目後，宋智孝隨即與「老虎哥」金鐘國湊成對，觀眾同樣買單，很希望他們在私下也能成為伴侶，近日宋智孝卻在節目中表示，其實起初很討厭跟金鐘國配對，說出了真心話。

宋智孝近日受邀上節目《炒年糕店那哥哥》，因該節目固定班底有池錫辰，因此很自然將話題帶到RM上，眾人聊到宋智孝揮別Gary，與金鐘國成了螢幕CP，她表示其實很不喜歡這樣，甚至討厭到曾拜託不要把兩人湊成對，「與2個男生有愛情線，我實在沒辦法接受」，直到某次錄影，她很自然地接下了新CP的玩笑話，效果竟然很不錯，宋智孝才釋懷，現在反倒希望他們多聊一點。

但金鐘國與宋智孝是節目元老班底，一起錄RM已有11年之久，男方先前就曾說過，不可能對宋智孝動心，這點她也是一樣，表示成員間的關係如同家人，她跟金鐘國私下根本就是兄妹，她也沒有動心的可能，還大方吐露理想型跟金鐘國完全相反，不愛肌肉男，反倒喜歡圓潤體型有點小肚子的男生，像小熊維尼一樣靦腆可愛的人。

如今女神已經40歲，但這些年她幾乎沒緋聞，卻不代表家人不著急，她透露之前經常被媽媽催婚，到最後是媽媽一碎念，她直接離家出走，吐露對於結婚一事，她態度很堅持，不希望為了結婚而結婚，「希望是交往後自然有了結婚的念頭，再來共組家庭」。