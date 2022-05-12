網紅「鳳梨」（吳泓逸）以台式幽默走紅，在網路上人氣暴漲，感情方面與夜店DJ女友歐菈穩定交往，常和粉絲分享生活點滴的他，近來收到就讀高中時曾交過她的女老師私訊，沒想到他竟直接回覆對方「結婚了沒」，事後回想起來坦言感到相當懊惱。

鳳梨在Instagram曬出與高中女老師對話截圖，對方表示從罔腰事件開始就持續關注他，雖然被他身上的刺青嚇到，但心裡知道鳳梨本性相當善良，近年也很努力為社會帶來正面影響，但卻不捨他無端遭酸民攻擊，女老師直接留言打氣：「只要你內心知道該做的事，就好好勇往向前就好了，加油唷」，沒想到他竟直接回覆對方：「你結婚了嗎」，事後回想起來讓他相當懊惱，直呼：「一堆男老師密我，我都直接略過，我這個個性真的要改改」。

眼見鳳梨的搞笑回應，網友也紛紛留言：「字句過於冗長請直白一點問：約嗎」、「就喜歡鼠直白的個性」、「偏心喔！只有回覆女老師…………安奈恩湯啦」、「想對老師幹嘛」、「搞不好老師已經結婚了，而且還是幾個孩子的媽」，看到短短時間就湧入眾多留言，鳳梨直率表示：「長得好看的女老師我都記得清清楚楚...至於男老師...基本上都直接按刪除垃圾訊息」。

鳳梨之前上節目自爆有多位曾發生關係的女性朋友，還放話說誰先懷孕就娶誰，引發軒然大波，女友歐菈被問及此事也大方回應，表示有時候是節目效果，這種話不需要過度相信，更強調自己不是笨蛋，若鳳梨真的有很多女友，根本不會跟這種人在一起。

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