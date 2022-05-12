迪士尼公司（Walt Disney Co）上季串流平台Disney+用戶增長意外強勁，但由於新冠疫情可能對亞洲的主題樂園業務造成衝擊，以及該公司警告供應鏈之鏈和薪資持續升高可能給公司財務帶來壓力，周三盤後股價下跌3.29%，報101.75美元。

迪士尼公布第二財季（截至4月2日）營收年增23%，為192.5億美元，落後分析師預估的200.3億美元。

該公司表示，由於提前終止一項授權協議，好讓迪士尼可以在自家串流平台使用該節目，導致營收損失10億美元。

迪士尼的主題樂園業務持續強勁復甦，第二財季營業利益年增50%，為37億美元。惟該公司表示，在亞洲的主題樂園因新冠疫情捲土重來而關閉，這可能使第三財季營利減少多達3.5億美元。

第二財季經調整後每股盈餘年增37%，為1.08美元，不如分析師預估的1.19美元。

Disney+串流平台訂閱用戶數新增790萬個，達到1.377億個，超出市場預估的新增加530萬個用戶。

在串流媒體事業方面，迪士尼要實現其深具野心的多年目標仍有很長的路要走，但其意外強勁的用戶增長仍然鼓舞了被網飛嚇壞的投資人。

此前網飛公布其上季付費訂閱用戶數減少20萬，為十多年來首度減少，並警告未來可能流失更多會員。

迪士尼的目標是到2024年9月底，Disney+的訂閱用戶增加2.3億～2.6億個。如果要達到低標，Disney+平均每一季都要新增910萬個新用戶。儘管如此，執行長Bob Chapek表示這個目標沒有改變。

此外，迪士尼高層在法說會上表示，公司將致力於緩解全球供應鏈中的挑戰和通膨壓力。財務長Christine McCarthy表示，目前由於形勢充滿不確定性，很難準確預測潛在的財務影響，但請相信我們完全意識到這一點，也非常努力要減輕所有利潤方面的壓力。