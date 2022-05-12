漫威系列電影《復仇者聯盟》讓許多演員翻紅，每位演員都獲得全球影迷的高度關注，片酬和知名度都水漲船高，其中漫威系列電影最出名的女演員就是飾演黑寡婦的史嘉蕾喬韓森和扮演「緋紅女巫」的伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），兩位女演員長相精緻、身材火辣，是電影中不可或缺的焦點。近日《奇異博士2》上映，伊莉莎白歐森也有出演，跟著劇組一起出席紅毯，再次美出新高度。

近期漫威電影《奇異博士2》上映，劇組在幾天前舉行首映會，電影主演們踏上紅毯，其中伊莉莎白歐森的造型似乎最大膽，她以短髮造型現身，站在班奈狄克康柏拜區身邊，兩人氣場強大，令人無法忽視；而伊莉莎白歐森穿著黑色深V造型西裝裙，雖然下半身被包緊緊，上半身卻是很有誠意，能清楚看到兩粒半球，仔細一看伊莉莎白歐森裡面似乎沒有穿內衣，是中空狀態，讓不少影迷直呼「好辣」。

而她為了電影接受外媒「Geek Culture」訪問時，被問到漫畫中，緋紅女巫汪達在設定上曾是萬磁王的女兒，記者詢問伊莉莎白，如果有機會想和萬磁王的辦演者伊恩麥克連還是麥可法斯賓達演父女？伊莉莎白立刻回答：「當然是伊恩麥克連爵士，我愛死他了。」

伊恩麥克連爵士被譽為英國最傑出的演員之一，榮獲無數獎項，伊莉莎白提到自己非常喜歡對方的劇集「Playing Shakespeare」，裡面一眾演員都是非常厲害的演技派，伊莉莎白甚至毫不隱藏對他的仰慕「伊恩是世界上最性感的男人，所以我會說，我的答案是伊恩麥克連爵士」

而伊恩麥克連爵士看到訪問後，在自己的facebook回應：：「如果我有女兒，我會希望她能像伊莉莎白歐森一樣棒，很榮幸能當她父親。」