星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、天秤座、雙魚座的男人在愛情裡最氣人，女朋友一定要心臟夠大顆，否則在相處時隨便都會被他們氣個半死，久久難以平復情緒。

▍1.射手座

射手座的男人個性幼稚，無論到幾歲都很貪玩，雖然本性不壞，但是就是沒什麼責任感，交往後依然活得像單身一樣，沒什麼身為男朋友的自覺，朋友一約就立刻消失無蹤，完全沒有把女朋友放在心上，兩人同居也不太會主動分擔家務，只知道躺在沙發上滑手機。最讓另一半生氣的是，他們不太會和異性保持距離，就算還愛著女友，還是會放任自己精神出軌，簡直到了人神共憤的地步！

▍2.天秤座

天秤男偶像包袱很重，不但長得好看又會打扮，平常在外面總是維持著優雅、隨和、好相處的形象，所以桃花運很旺，但實際交往後會發現他們本性很自私，假裝公平公正，其實凡事只想到自己，常常會強調平均分配、男女平等，但是心裡斤斤計較，偷偷選擇對自己有利的做法，而且吵架的時候常常為了和好而假裝妥協，其實根本沒有意識到自己的錯誤，然後不斷重蹈覆轍，讓戀人氣個半死。

▍3.雙魚座

雙魚男多情又浪漫，很容易吸引對愛情憧憬的異性，交往初期的確能享受他的寵愛和體貼，每天好像都充滿著粉紅泡泡，不過等到需要理性溝通的時候，就會被他們氣瘋，雙魚男常常有不切實際的幻想，他們所謂的夢想都只是空想，根本不可能付諸行動，如果跟他們講道理，雙魚男還會用苦肉計裝可憐，抱怨愛情熱度降低、不夠理解彼此才會導致今天的局面，讓人又氣又無奈。