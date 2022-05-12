竹北市房價飆漲，投資客被認為是炒房元凶，竟然有人持有多達45間房子，縣府提出《新竹縣房屋稅徵收率自治條例》修正草案，針對非自住用房屋採差別稅率，5戶以下每戶稅率2.4％，6戶以上每戶稅率3.6％，修正案日前經縣議會通過後，「囤房稅」將在7月1日上路，明年5月房屋稅開徵適用。

縣長楊文科強調，推動囤房稅主要是為了讓更多的人買得起住得起房子，幫助年輕人安心成家，非常感謝議會支持，讓新竹縣朝向居住正義的目標踏實前進。

稅務局長彭惠珠說，新竹縣市及桃園縣是共同生活圈，也是房屋被炒作最熱的地區，為了維持居住正義，3縣市稅務單位討論後，修正的「囤房稅」稅是一致的，避免跨過頭前溪稅率不一樣的問題。

彭惠珠說，新竹縣每年稅房稅收約有20億，此次修正案影響較大者為個人及法人持有多戶房屋者約有13000戶，占全縣房屋戶數4.44％，經調查持有非自用房屋的個人，最多有45間房子，10多間房的也很多，明年5月房屋稅開徵後，預計可為縣庫增加9680萬元的稅收。

至於3戶以內自住用房屋，及其他營業用等房屋約有28萬戶，約占95.56％的房屋不受影響，也就是說一般自住使用，本人、配偶及未成年子女合計有3戶以內房屋，仍適用1.2％房屋優惠稅率。

彭惠珠表示，為避免對非以囤房為目的的房屋造成衝擊或轉嫁租屋者，明定8種房屋仍按單一稅率1.6％稅率課徵，如起造人持有空置待銷售住家用房屋3年內未出售者，符合《租賃住宅市場發展及管理條例》規定的租賃住宅，其租稅優惠另依新竹縣自治條例減徵25％。相關法令疑義問題，可在稅務局官網查詢或撥打稅務局相關電話洽詢。