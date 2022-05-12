被害人追回失竊的電線，他感謝警方幫忙。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南59歲楊姓男子帶著46歲賴姓妻子，11日凌晨4點騎著機車到學甲區偷電線，過程中賴女不慎跌倒受傷，便將偷來的電線藏在草叢後離去，隔日再回取變賣，只是沒想到7小時後，就被警方逮捕，警詢後將這對夫妻依竊盜罪嫌移送法辦。

被害人昨日早上7點，發現工寮圍籬上的電線不見了，趕緊報案，學甲警方經調閱沿線監視器，鎖定犯嫌後，動員學甲警分局偵查隊及學甲派出所警力，到犯嫌可能出沒地點埋伏，於案發後7小時在學甲台19線上發現這對夫妻，隨即帶返分局偵辦。

夫婦倆稱，昨日從新營回學甲的岳母家時，途中看到工寮圍籬上的電線，因缺錢花用，才起動歪腦筋。警方表示，犯嫌夫妻2人以老虎鉗偷電線，總計偷了約50公尺長，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

被害人追回失竊的電線，他感謝警方幫忙。學甲警分局長蔡宗昌表示，員警於受理報案後，藉著現場跡證及科技設備，迅速掌握犯嫌身分，於7小時內查獲犯嫌到案，特別嘉勉警員辦案效率及能力。