行政院顧問鄭宏輝爭取擔任民進黨新竹市長候選人，近期拋出多項重大政策。鄭今日（12）表示，他主張新竹科學園區附近的光埔地區應設置空橋，這不僅是國際各大城市的潮流，更可讓讓藝術融入公共建設、進入市民的日常生活。鄭透露，他最近已寫信給日本藝術家奈良美智、草間彌生、村上隆，邀請他們未來擔任新竹市的合作藝術家，光埔空橋將是他「宏輝實現」的重要理想。

鄭宏輝今日在臉書發文表示，最近新竹科學園區附近的光埔地區，對於是否「設置空橋」議題，有相當多的討論。他認為，空橋是在國際各大城市常見的規劃，包括台北信義計畫區；通道功能守護行人的安全、空橋也創造了新的景觀、廣場、活動的公共空間，更能讓藝術融入公共建設、進入市民的日常生活。

鄭宏輝指出，關於預算問題，完全不用擔心；學童與行人的安全問題，原本就是施政的優先項目。道路橋樑的建設經費是本來就有的預算科目，可以直接使用，或者動用第二預備金，就算要用追加預算的方式，當然也可以。

不僅如此，鄭宏輝更強調，他最近有寫信給日本藝術家奈良美智、草間彌生、村上隆，邀請他們未來能擔任新竹市的合作藝術家；也網羅了新竹在地藝術家莊志輝、林嘉妮、陳敏富、張炳鈞等人的作品，以達成「把藝術帶入市民日常生活」的理想，而光埔空橋可以是具體實現的第一個建設，故他承諾「光埔空橋，宏輝實現」。