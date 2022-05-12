韓國進口的「福吉美（Gmate）家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」12日開賣，國民黨立委洪孟楷指出，產品中文仿單上並未跟進澳洲，列出「嚴禁2歲以下使用（do not use on anyone under 2 years of age.）」警語（見圖），質疑衛福部審查放生國內嬰兒。（黃世麒攝）

福又達代理的「福吉美唾液快篩」在台上市，除了衛福部護航上市的疑雲不斷外，國民黨立委洪孟楷發現，唾液快篩內的中文仿單中，竟然把澳洲規定的「嚴禁2歲以下使用」給拿掉。中央流行疫情指揮官陳時中解釋，各國仿單都會有所不同，拿掉主要是因台灣是採正面表列的方式，規定2至18歲兒童及青少年需由家長協助使用。

陳時中表示，醫療器材的仿單在每個國家當然都不會完全一樣，台灣主要是採正面表列的方式，例如在什麼情況下，什麼樣的人可以來使用，我國則是寫2至18歲的兒童與青少年，需由家長協助採檢，至於2歲以下自然是不能用。

此外，國民黨團今天也揭發弘朗生技公司取得快篩試劑EUA後，疑似透過「曜群生醫」做團購兜售，手法類似「期貨接單」的無本生意。陳時中強調，任何販售快篩試劑的通路、單位，都要有醫材商資格，例如超商販售快篩試劑就要取得醫材商認證，執照是必要的。

至於「期貨接單」的販售手法是否違法？陳時中表示，若是類似於老鼠會的販售模式，就屬於經濟違法的活動，相關單位將會去處理這樣的行為，而快篩試劑屬於醫療器材，品質相當重要，呼籲民眾從合法的方式獲得，對大家品質的保障也最好。