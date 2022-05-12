111年全國大專校院運動會（全大運）11日閉幕，此次賽會在疫情間仍圓滿舉辦，共頒出451面金牌。信義房屋今年不僅加入贊助行列，賽事期間還安排曾有運動國手背景的同仁拍攝影片替場上選手加油喊聲；而即便賽會告一段落，信義房屋鼓勵同仁參與運動社團、競賽的腳步仍不停歇，希望提供良好的環境，讓信義人都能擁有好工作、好生活。

全大運11日下午在國立體育大學舉辦閉幕典禮，本屆賽事中，共有4項9人次破全國紀錄、25項44人次破大會紀錄，共頒出541面金牌。其中包括東奧舉重選手陳柏任三破全國紀錄、衛冕金牌，5天賽事相當精彩！

信義房屋作為此次全大運贊助商之一，除配合賽事場地需求提供帳篷，也找來學生時代曾參與過國內外體育賽事的「學長姐」錄製「讚聲」，並於賽事期間，每天於信義房屋官方臉書PO出一支加油影片；例如承德店主任王卉榆曾是亞青錦標賽西洋劍國手、也曾拿過全大運季軍，又如內湖店店長吳承憲，曾在亞洲大洋洲飛盤爭奪錦標賽拿到銅牌。

不僅全力支持全大運賽場上拚戰的選手，信義房屋也由內而外做起，積極打造「運動信義」、「幸福信義」。2019年信義房屋推出「彈性福利—信福幣」制度，每位員工每年享有1萬枚信福幣、最多可發揮1.5萬元價值，用來支付包含健身運動在內的多個福利項目；每位新進員工也享有免費健康檢查，任職每滿2年、40歲以上同仁每滿1年，也都享有健康檢查。

此外，信義房屋也有籃球、壘球、桌球、羽球、核心肌群、瑜珈等各種運動性社團，疫情之前，也會定期舉辦球賽或聯賽，甚至是全公司同仁參加的大型運動會；信義人熱愛運動，也曾獲得教育部體育署頒發的「運動企業」認證。

信義房屋南屯店店長杜得琳長期參與台中壘球隊，目前全隊大約有20位同仁。他笑說，打壘球需要場地費、器材配備支出，透過公司的補助，讓參與運動項目的同仁能夠減輕負擔；透過運動也可以放鬆身心、調劑工作壓力，「回到分店都變成正能量的發電機！」不必因為工作捨棄運動、健康，而能兩者兼顧。不只如此，在場上一邊聊天、一邊交流彼此觀念或工作心法，也比在辦公室、會議室的環境更容易吸收，甚至還有助於提升工作效能！

信義房屋強調，除了以實際行動力挺體育賽事，並以高薪高發展的亮點，吸引運動好手加入信義房屋，透過多樣的運動社團、運動賽事，讓同仁一起拚戰、同樂，希望讓「好工作」，也成為同仁的「好生活」。