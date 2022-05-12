HDI大廠華通(2313)第1季稅後盈餘為18.86億元，年增1.02倍，創下近年同期新高，每股盈餘為1.58元，華通董事會亦通過原任董事長吳健退休辭任董事長，轉擔任榮譽董事長，原董事暨執行長江培琨正式接任董事長。

受惠美系手機、筆電消費性電子以及衛星產品延續去年第4季需求，且以穩健接單策略及持續優化生產排程因應市場變數，華通第1季合併營收為175.5億元，年增30.9%，營業毛利為35.79億元，年增50.43%，合併毛利率為20.4%，年增2.65個百分點，稅後盈餘為18.86億元，年增1.02倍，創下近年同期新高，每股盈餘為1.58元。

疫情、通膨、地緣政治等不確定性因素影響加劇，面對長三角封城、台灣疫情嚴峻等外在環境干擾，華通及時因應措施使不確定性因素衝擊降到最低，4月合併營收達52.28億元，年增15.66%，再創歷年同月新高，累計今年前4月合併營收為227.77億元，較去年同期增加27%；業界認為，大陸封城時間越長，物流、復工等衍生出的問題對產業供應鍊的衝擊也越顯著，大幅降低第2季的可預測性，華通表示，期望5月可以逐步解封恢復正常，對第2季的營運及第3季準備會有正向的助益；法人預期，華通上半年業績將維持高檔，優於過往季節性水準。

華通今年營運重點除HDI之外，市場關注的兩大焦點分別是去年擴大美系客戶的軟板業務，以及低軌道衛星產品；其中軟板部分，去年順利量產美系手機電池管理模組及穿戴式產品等主要軟板，今年預估再增加10%到15%的軟板產能，軟板業務將成為公司未來獲利成長的動能。

在低軌道衛星產品，華通是目前SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，挾其於衛星產品經驗累積以及技術領先的優勢，也使公司成為其他衛星通訊客戶主動接洽的首選，在未來衛星市場佔有先機。

華通今年規劃90億元資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能將在今年第二、三季陸續到位，可帶動今年整體營運再締新猷。