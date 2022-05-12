新冠肺炎本土疫情4月起在台灣全面延燒，今(12日)單日本土確診例已破6萬關卡，許多名人也接連中鏢，知名女主持人楊月娥稍早則在臉書驚訝發文，直呼捷運乘客變的超少，「在家的多，出門的少，好像外面變的更安全囉！連用餐都包場」，也認為現在大眾交通工具並非人最多的地方，而是醫院。

楊月娥稍早曬出自己搭捷運的照片，可見她戴著黑色蕾絲口罩自拍，背後只有兩、三位乘客，讓她也相當驚訝，她認為現在人最多、最危險的不是捷運，而是醫院急診室，不僅快篩陽性急忙來做PCR的人多，連醫護人員都陸續染病，她認為輕症或無症狀實在不用去排隊，「症狀治療多休息就好，在家有自己的空間，生活所需都方便，感冒藥、止咳、止痛退燒備著，染疫還沒到高峰，身邊陸續有人確診是常態，平常心以對」。

楊月娥發文。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

話鋒一轉，楊月娥也從這突然爆增的疫情看到台灣人性的亂象，她先指出所謂的「清冠一號」是染疫才需要吃的藥，沒確診不需要服用或囤積，從疫情延燒看到了搶著買亂象，其次，所謂保險的用意是靠社會集體的力量互助，「不是賭局更不是賺錢工具，助人度過苦難才是保險精神，大家搶著理賠很著急」。

楊月娥更說：「警政、醫護都快沒人力支援了，萬一停擺怎麼辦？」，從一場疫情見到人性，貪婪、恐懼對心靈都不健康，只有唯心不亂才是最好的做法，見此，網友回應：「考驗人性，保險不是用來賺錢」、「現在都要自生自滅，沒事在家比較安全」、「其實有時候感覺國人的國民素養，真的有待加強，搶口罩、搶快篩劑...罄竹難書」、「疫情擴散嚴重，心生恐懼，要唯心不亂有點難耶」。