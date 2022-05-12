近來國內確診人數大增，不少居家照護者希望透過視訊診療改善健康狀況，但健康益友APP視訊門診一位難求。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，健康益友APP目前量能有限，建議民眾優先尋求地方政府居家照護團隊協助，或是透過健保快易通APP向醫療院所預約視訊診療。

羅一鈞指出，由於健康益友APP原為24小時緊急醫療諮詢平台，也有提供視訊診療服務，但參加的院所較少，每個時段約20分鐘，一節門診可能只有個位數的預約名額，如果民眾都往健康益友APP去預約的話，很容易額滿。

因此他呼籲大家改用其他管道，首先是各地方政府居家照護團隊，例如新北各行政區有責任醫院，底下還有800多家診所加入，也有些縣市是以基層醫療為主力；民眾確診後經由居家照護團隊收案，後續開藥和送藥到府都可以一氣呵成。

居家照護民眾也可透過健保快易通APP或是健保署網站，查詢健保視訊診療院所名單，全台共1萬多家醫院及診所加入，皆可預約視訊門診服務。

由於先前指揮中心公布的居家照護就醫及開藥指引，僅以健康益友APP作為唯一管道。羅一鈞指出，將修改相關文件並調整排序，將居家照護團隊、健保視訊診療院所順序往前排，不要都往健康益友APP，讓民眾可以知道先去連絡哪個窗口，以獲得醫療資源。