新竹縣政府給合台灣最大的創新研發機構StarFab ，以AIoT智慧聯網為核心，串聯生醫、電子、製造、玻璃及半導體6家企業及產 官學研，規畫「青創點睛 竹夢成金」青年創新創業培育計畫，輔導青年創業家快速掌握市場需求，讓青創者「夢想成金」！

縣長楊文科與StarFab董事長劉晏蓉、拓緯實業、華夏玻璃、緯謙科技、邁特電子、聯達智能、醫智亮等6家企業及新竹縣青年諮詢委員會等單位代表，12日以推動「加速器」儀式宣告新竹縣首個AIoT培育計畫正式啟動。

楊文科表示，新竹縣有人工智慧（AI）與物聯網（IoT）產業、研發、人材發展優勢，縣府與StarFab合作，做為企業與新創團隊創新合作平台，募集全台青年創業家提案將在5月底止。

AIoT培育計畫在竹北市提供實體專案辦公室平台，提供企業與新創快速對接，將由新竹地區6家企業擔任「導師」，提供合作場域、市場通路、國際鏈結、技術支援等資源，以「大帶小」的機制，媒合有潛力的青創與企業合作。

另外，計畫也串連工研院、園區科學工業同業公會、新師董聯盟等產官學研資源，雙軌協助青創者快速掌握市場需求，搶攻科技新商機。

StarFab董事長劉晏蓉表示，StarFab擔任計畫執行單位，透過結合大新竹地區科技企業的資源與管理輔導經驗，協助青創者從點子到真正落實，成為可以賺錢創新事業。

教育局長楊郡慈說，本次規畫「創意萌芽」青年學生團隊創業實戰訓練營，將有主題式創新交流論壇及新創嘉年華會等多項大型新創盛會活動，同時鏈結國內外創投、企業資源為青創帶路，歡迎尚未成立公司的新創團隊或新創公司踴躍報名。「青創點睛 竹夢成金創新提案徵選」，即日報名至至5月底，詳情請上「新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁」查詢。