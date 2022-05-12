刑事局中部犯罪打擊中心會同台中、台南和高雄警方，連日來查獲1個暴力討債集團與3名非法改造槍械、擁槍自重的犯嫌。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

警方共查扣到非制式手槍5支、子彈成品892顆、彈頭1批、電鑽、鑽臺及研磨機等改造工具1批、手機6支、折疊刀1支及膠條球棒1支等相關證物。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

警方共查扣到非制式手槍5支、子彈成品892顆、彈頭1批、電鑽、鑽臺及研磨機等改造工具1批、手機6支、折疊刀1支及膠條球棒1支等相關證物。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

經連日布線埋伏跟監蒐證，警方3、4月間持搜索票上門搜索，一舉在屏東、台南，破獲三處非法改造槍械，查扣多達892發子彈。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

經連日布線埋伏跟監蒐證，警方3、4月間持搜索票上門搜索，一舉在屏東、台南，破獲三處非法改造槍械，查扣多達892發子彈。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

經連日布線埋伏跟監蒐證，警方3、4月間持搜索票上門搜索，一舉在屏東、台南，破獲三處非法改造槍械，查扣多達892發子彈。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

另類疫下宅經濟？台中市31歲楊姓男子，自組黑幫組織，假藉創業合夥做生意名義，透過集團成員揪被害人拿錢投資，每次金額10數萬元不等，若被害人起疑、不從，就持棍棒伺候；近日集團7名成員遭刑事局中部犯罪打擊中心一網打盡。另外並前往台南、高雄破獲三個非法改造槍械集團，其中1人持有改造槍枝並有子彈800多發，擁槍自重、火力驚人。

警方調查，楊男與6名年紀相仿的集團成員，以投資開設「傳播經紀」公司名義，號召成員糾眾投資，打著出錢當股東，就能經紀漂亮傳播妹旗號，吸引不少被害人，每次投資金額數萬至十數萬元現金不等，若被害人質疑，就群起言語恫嚇，甚至以棍棒伺候，再逼被害人拿出更多現金、或簽立本票，不法所得逾百萬元。

日前刑事局中打偵查第六大隊第五隊，會同台中第六分局員警持搜索票前往拘提楊姓主嫌，全案依違反妨害自由、恐嚇等罪移送台中地檢署偵辦，全案擴大清查被害人與犯罪所得；檢方訊後聲押楊嫌，法院裁定以2萬元交保候傳。

另外，中打第六大隊接獲線報後，連日跟監埋伏完成蒐證，日前也會同台南市、高雄市警方，破獲3個非法改造槍械集團，分別為台南永康區陳姓男子、屏東縣佳冬鄉謝姓男子，及台南新化區買姓男子等3人，均涉嫌改造槍械、擁槍自重。

警方追查發現，陳男在台南永康區租屋並承租倉庫，自行改造槍械，檢警於今年3月21日發動搜索後，共查扣非制式手槍3枝（其中包含2支半成品）、子彈成品872顆、彈頭1批，另有電鑽、鑽臺及研磨機等改造工具。

另外，今年3月31日，警方則在屏東謝姓男子的自用小客車內，搜出非制式手槍1支、子彈5顆，與相關改造槍彈用工具一批；台南新化買姓男子住處，也在4月30日被警方搜索，破獲非制式手槍1枝、子彈15顆及相關改造槍彈用工具一批。陳嫌、謝嫌與買嫌3人，均遭檢警依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」擴大偵辦當中。

刑事局中打偵查第六大隊副大隊長戴長生表示，疫情嚴峻，但警方打擊犯罪、維護治安沒有假期，秉持刨根溯源、斷金流之原則，與「系統性掃黑」策略掃蕩黑幫，將「一個一個抓、一個一個打」，持續掃蕩組織犯罪與非法槍械。