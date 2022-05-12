超商雙雄積極布建物流中心，全家（5903）斥資5.6億元，打造新花蓮多溫層物流中心，12日正式開工動土，預計明年完工啟用，屆時全家對於店鋪商品、以及多溫層電商包裹的理貨和轉運能量將大幅增加，除了倉儲空間擴大，可配送服務的店舖量能將一舉提升四成。

全家總經理薛東都今天表示，為完整布局全國物流配送網絡，提升對東部民眾與店舖加盟者的服務，全家去年就先取得花蓮縣吉安鄉光華工業區的土地，擬打造全新的多溫層物流中心，共計兩層樓，建物面積近2,500坪，冷鏈作業、常溫作業廠房各一棟，並規劃有常溫電商轉運與倉儲空間，以及冷凍電商空間，供旗下負責店舖配送的子公司全台物流、以及負責電商配送的日翊文化物流使用。

未來完工後，可對應花蓮及台東地區中長期的物流需求，有利東部地區物流配送網絡與效率再升級。

全家董事長葉榮廷早在2019年，就宣誓三年內將投資百億元，加強貨物流動效率，鋪建智慧供應鏈。近幾年，全家陸續稼動高雄岡山與北三瑞芳的多溫層物流中心，以及中壢與台南的電商衛星倉。

其他進行中的倉儲物流項目還包括總投資金額31億元的台中大肚物流中心，目前興建中，預計2023年完工啟用。還有新竹的湖口物流中心，2021年購地，目前也在規劃中，目標2025年啟用。

無獨有偶，超商龍頭統一超同樣積極開展物流布建，統一超位在台南新市的複合物流園區案2月底剛動土，規劃地下一層、地上五層樓物大型物流園區，總投資金額上看百億元。

另外統一3月又公告投下10.3億元，買下桃園楊梅7,196坪土地，同樣要打造倉儲物流園區。統一集團董事長羅智先已經預告，未來統一在全台北、中、南、高都會設置相同的複合物流園區，以集結集團物流戰力，為消費者創造最佳體驗。