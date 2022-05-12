即時外送平台foodpanda以品牌大使「胖胖達」為主題，獨家與全聯旗下We Sweet 推出聯名甜點系列，以超萌圖樣攻陷所有甜點控芳心，打造今夏最 Q 甜點。自5月13日起至6月9日在foodpanda、全聯福利中心全台門市甜蜜開賣。為慶祝品牌大使胖胖達首度與全聯We Sweet跨界聯名合作，foodpanda更加碼送上全聯福利中心獨家限時75折優惠，讓消費者可以一口氣網羅所有胖胖達的限定Q臉。

看準甜點市場的療癒商機，foodpanda本次跨界合作以「萌Q可愛」為主題發想，打造3款吸睛度爆表的胖胖達甜點，可愛的造型為消費者帶來從視覺到味覺的雙重療癒饗宴，更預計此波聯名合作帶動整波甜點銷售達1,500萬元。

3款不同萌樣品項，從胖胖達 Q 版萌臉化身為甜點造型的《草莓生乳酪蛋糕》、以胖胖達的小熊背包為靈感作發想的《優格乳酪小熊包蛋糕》、串連「熊貓愛吃竹子」的逗趣聯結，打造《抹茶奶凍竹子捲》，不僅造型萌Ｑ令人驚呼連連，更以盛夏最受歡迎、口感清爽的生乳酪、慕斯、奶凍為質地，號稱是今夏最欠吃聯名甜點系列首選。

〈草莓生乳酪蛋糕〉胖胖達的 Q 萌軟臉搖身一變成「粉」萌蛋糕，浪漫氛圍感拉滿，融化所有的少女心。草莓戚風蛋糕包裹著質地軟綿的生乳酪慕斯與草莓果餡，口感濕潤綿密，每一口都能吃到濃郁的草莓香。

〈抹茶奶凍竹子捲〉為胖胖達抱著熊貓最愛的竹子俏皮登場！採用來自日式感滿滿的京都宇治抹茶，戚風蛋糕散發著淡淡的抹茶清香，入口即化。

〈優格乳酪小熊包蛋糕〉胖胖達背的「小熊包」首度亮相，呆萌 Q 臉想讓人大咬一口！夏天天氣熱沒食慾？這款以優格與可爾必思做為基底，配上日式水浴蒸烤手法所製成的乳酪蛋糕，酸甜滋味讓人胃口大開，一口接一口停不下來。