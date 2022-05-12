美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，高於市場預期，聯準會（Fed）升息及縮表腳步，料將維持原步調，6月預料再升息2碼並啟動縮表，股市將續回檔，科技股更首當其衝，但歷史經驗來看，不論全球股市（MSCI世界指數）或全球科技股（MSCI資訊科技指數）在升息後亮眼均表現，後半年各上漲逾12％及逾24％，凸顯目前正是逢低布局好買點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，4月中旬全球經理調查報告顯示，經理人極度看空經濟前景，現金水位提高至5.5％，2011年以來統計顯示，當現金水位升至5.0％以上，S&P500指數其後1、3、6個月報酬率分別為1.3％、4.0％、6.5％，因此目前反而是買進股票時機。

從評價面分析，經過近一個月大幅回檔修正後，MSCI世界指數本益比由高點33倍降至20倍，MSCI資訊科技指數本益比由高點39倍降至30倍，評價趨於合理水準，重新浮現投資機會。

蘇聖峰表示，近期股市震盪期間，「破壞式創新」持續滲透到各產業，且業績呈現光速成長，以全球科技龍頭為例，蘋果1977年成立當年，年營收僅77萬美元，但至2021年，每66秒收入即達77萬美元，44年來收入激增47萬倍。微軟1975成立當年營收僅1.6萬美元，至2021年，每3秒收入即達1.6萬美元，46年收入提升千萬倍。

隨人類追求進步的本質不變，帶動「破壞式創新」的滲透速度越來越快，與科技革命帶來的新增經濟動能強勁，未來3～5年持續為企業帶來新的業績成長切入點，智慧生活相關創新科技基金後市看俏。