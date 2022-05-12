【Devolver Digital 新聞稿】世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 今日宣布旗下將再添兩項力作 ── 由曾經開發系列人氣遊戲《王權（Reigns）》的團隊 Nerial 執掌的新作、獲得 IGF 多個獎項提名的中世紀歐洲賭局遊戲《王牌卡神（Card Shark）》將於 6 月 2 日登上 Steam 與 Nintendo Switch！由 Doinksoft 開發並攜手 Devolver Digital 發行的黑色系龐克動作冒險《拿槍英雄（Gunbrella）》，是一款有點寫實、但添加了更多防「雨」工事在內的遊戲，也將在 2023 年，同樣登上 Steam 和 Nintendo Switch 平台。

在《Card Shark》裡，充滿了奸詐、詭計和精彩的騙局。歡迎來到玩弄對手更勝於玩牌的世界。你將一路冒險與探索，精通標記紙牌、假洗牌、暗中換牌、假發牌等詐騙之道，利用這些不法所得、買通門路，目標直指國王的牌桌！

中世紀歐洲冒險賭局《Card Shark》6月2日 Steam、Switch雙平台發行。

務必小心謹慎，別被抓到，不管在哪個年代，賭客們可都不會對老千客氣。探索由 Nerial 團隊、參與《Pikuniku》企劃的遊戲製作人 Arnaud De Bock 所設計，充滿十八世紀風情的法國小鎮、偏遠宅邸、奢華會客廳場景。你將能享受由 Nicolai Troshinsky 所設計、華麗優美的視覺美術，以及 Andrea Boccadoro 的原創配樂與管弦樂團演繹搭配。

中世紀歐洲冒險賭局《Card Shark》6月2日 Steam、Switch雙平台發行。

而《Gunbrella》將使你化身為一個想要復仇的粗魯樵夫，身上裝配了一把神祕的「傘」彈槍：既是傘，也能做為武器使用。他的調查過程錯綜複雜，在許多的食屍鬼與幫派份子，屍體和邪教徒中來回徘徊，之中摻雜了不少大企業在開發過程中排放出的輻射性粉塵。

中世紀歐洲冒險賭局《Card Shark》6月2日 Steam、Switch雙平台發行。

在探索過程中享受橫向卷軸、動作打擊的快感，一路盤問各樣奇形怪狀的角色、搜查多樣化的地區。你可以運用你的「傘」彈槍來滑行、擺盪、衝刺、大跳等動作，還可以蒐集各種廢料、零件來換取升級。將邪教綁架和垃圾幫派等勢力調查清楚，你將能揭曉所有鬼魅幽靈、怪物妖魔的超自然秘密將來自於血液四散之地……

對上述作品有興趣的玩家們，可以馬上將 《Card Shark》遊戲官網、《Gunbrella》遊戲官網 加入我的最愛，或是追蹤 Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Nerial (@Nerial) 、Doinksoft (@Doinksoft) 的 twitter。