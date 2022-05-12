錠嵂保經昨發四點聲明，要求富邦產險從速依約幫客戶完成防疫保單續保，但拒絕與富邦產簽切結書；富邦產險今天回應，請保經公司簽切結書，是基於管理所屬業務員的法律地位，佐證所屬業務員確有告知承諾事實，以便富邦產為客戶辦理續約後續動作，過程並無違法；對於錠嵂保經諸多認知及指教，富邦將再竭盡溝通，以期化解誤會。

錠嵂保經昨表示，保險經紀人的角色是保險輔助人，以四點聲明表達，富邦產險要求簽切結書是不合情、不合理、不合法的要求，因此，拒絕簽切結書。

富邦產險表示，對於外部通路(保經公司)，富邦產險也參照對富邦業務員作法，以求加快案件處理、確保客戶續保權益；富邦產解釋，保險經紀人代保戶向富邦洽訂保險契約，承保及續保與否的權利在保險公司(富邦)。

依照「財產保險業經營傷害保險及健康保險業務管理辦法」第六條規定，富邦產不得承作保證續保；又自動續約件按照「自動續約附加條款」的約定，對於客戶自動繳交保費表示續約意思後，基於不得保證續保的法規精神，富邦產並不受續約意思的拘束，仍可按契約條款進行核保，並得不依原承保條件續保。

顧及保經通路業務員也可能於5月份陸續到期的續約件，富邦產先前曾發函通知錠嵂保經有關核保受理規則，告知客戶續約不受影響，因此，富邦為善意承擔保經業務員對客戶的告知承諾，遂比照富邦業務員處理模式，請保經公司基於管理所屬業務員的法律地位出具切結書，目的是佐證所屬業務員，確有告知承諾的事實，以便富邦產為客戶辦理續約承保，協助保經通路業務員履行承諾。