2022年世界中學生運動會即將在14日法國諾曼第登場，由高中體總組成包含135位選手在內共計208位歷來最大代表團參賽，今晚包艙飛往法國。教育部次長、體育暑代署長林騰蛟在授旗儀式時表示，期許中華健兒做好安全防疫，超越上屆24金凱旋歸國。

高中體總今日上午在體育暑前面廣場針對代表團所有團員進行防疫快篩，結果出現田徑、游泳與角力3項教練與選手確診，加上先前男子三對三籃球隊全隊確診，因此原定145位參賽選手，最終有10位選手確診。

中華隊此次將參加田徑、游泳、桌球、羽球、射箭、跆拳道、拳擊、羽球、競技體操、韻律體操、沙灘排球、柔道、霹靂舞、三對三籃球、帕拉林田徑與帕拉林游泳共16個項目。

中華隊在上屆2018年世界中學運動會上奪得24金、15銀、26銅的成績，這次參賽選手中好手如林，包含射箭名將蘇思敏、新生代「仰」后吳以思、跆拳道陳倍雅、劉韋辰、桌球蔡昀恩、高承睿、柔道沈奕熙、羽球新秀郭冠麟，以及2020年在全中運勇奪7面體操金牌的莊佳龍。

高中體總表示，代表團原定221人，經過快篩後13位代表團無法出發，其中包含選手10位、教練2位、技術委員1位，男子籃球隊因2位隊友確診，因此全隊5人不出發。

田徑代表隊教練邱為榮受訪時說，代表隊5月1日起在台北市大同高中集訓，第一天就告誡所有選手必須要有防疫觀念，到了法國諾曼第之後就要繃緊神經，除了比賽現場與飯店外，其他地方都不能去，這次登陸諾曼第是防疫大作戰，也是選手們突破以往最佳的最好時機。