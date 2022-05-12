民進黨台北市黨部主委之戰5月22日登場，現任主委吳怡農宣布放棄連任後，現由英系推派的北市議員張茂楠，及非英系聯盟共推的前北市議員顏聖冠兩人登記，外界解讀這成為「英系獨鬥各派系聯軍」的態勢。吳怡農今受訪表示，這不是派系與派系之間的問題，重點在獲得黨員支持。

吳怡農今率獲得黨內提名的9名新人現身圓山保齡球館，在黨職改選前夕，帶著政治新秀展現團結氣勢，力拼市議員選戰能26席全上、修憲公民複決，在防疫的現階段，也呼籲社會大眾儘早打滿疫苗。

對於自己宣布不連任後，黨部主委之爭似乎成為英系和非英系的對決，吳怡農說，接下來主委選舉，大家知道他沒有參與，但最重要的是要贏得台北市2萬多黨員的支持 ，這並非、也不該是派系和派系之間的問題。

吳怡農說，張茂楠、顏聖冠這2位非常優秀的參選人，同時都是很資深的議員，有1位是從里長做起，兩位都有相當資歷，無論誰勝選，都能夠為市黨部以及市民做出最好的服務。