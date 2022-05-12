香港男星謝霆鋒，外型俊帥有型，年僅16歲便出道演藝圈，很快便迅速走紅，兼具歌手、演員身分，還自創特效製作公司，近來他投入拍攝電影《海關戰線》，和同為歌神張學友合作，還有金馬獎影后林嘉欣，卡司陣容堅強，他也首度擔任該片動作指導，近日他似乎在拍電影途中手部受傷，看在粉絲眼裡非常心疼。

謝霆鋒長年拍攝的手上布滿受過傷的痕跡。(圖/謝霆鋒 IG)

昨日晚間，謝霆鋒在IG曬出手背關節出現紅腫，傷口還已結痂的照片，長年在演藝圈日夜顛倒地生活，使他的膚況乾澀粗糙，瘦到青筋浮到皮膚表層。在這篇貼文中他保持神祕感，並未透露發生了什麼事情，依舊是驚動演藝圈和關心他的粉絲們，蘇永康就留言道「保重阿仔」，郭偉亮則說「發生什麼事了，是燒傷還被打到？」

謝霆鋒曬出片場花絮照，大概可以窺見片中搭建佈景輪廓。(圖/謝霆鋒 IG)

身為謝霆鋒的粉絲們，也輪番對他獻上關心：「拍戲注意安全」、「請你用雙氧水擦一下」、「記得即時塗藥怕被感染」、「用生命去演戲，盡力了就好」、「不要賣命啊，我們都懂你的」、「未免太拼了」、「辛苦一定有回報的」、「注意你的工作安全期待新作品」一排留言刷下來全是關心問候聲。

謝霆鋒時隔12年才終於同框張學友(左)，兩人在新片將飾演海關人員，預計將有精采的對手戲畫面。(圖/謝霆鋒 IG)

事實上，謝霆鋒上次合作張學友，已是2010年的《全球熱戀》，如今早已過了12年之久，他也曾曬出兩人同框IG照，將在新電影《海關戰線》扮演海關調查員。他也表示，自己入行的初心是動作電影，不過近來香港電影動作片量較少，盼望能夠重現香港動作片昔日光景，頗受影迷期待。