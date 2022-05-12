電動車新創公司Rivian Automotive Inc周三維持其全年生產25,000輛車的目標不變，並重申遲遲無法落幕的供應鏈之亂和高漲的材料成本使公司無法達到最初設定的年產50,000輛目標。

Rivian周三盤後股價上漲5.58%，報21.75美元，在之前的一般交易時段則大跌9.6%，除了近來個股利空不斷之外，在美股大盤重挫之下，Rivian也難逃波及。

Rivian在給股東的信中表示，今年一整年我們仍將致力於提高產量，我們認為供應鏈緊缺仍將使我們的生產受限，如果沒有供應方面的問題，年產量就能提高一倍。

今年3月Rivian將全年產量預測大砍一半至25,000輛，稱公司難以取得製造R1T皮卡、R1S休旅車以及為亞馬遜製造電動貨車所需的晶片。

該公司的進展令投資人大失所望。由於其IPO閉鎖期已經屆滿，本周Rivian股價面臨更大的壓力。

根據周二披露的文件，福特汽車已經以1.24億美元出售800萬股Rivian股票。

Rivian目前市值約為185億美元，較去年11月剛上市時大幅縮水，跌到與其手中持有之現金和約當現金170億美元差不多。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示，這使Rivian成為其第二大股東亞馬遜可能收購的目標，而想補強電動車事業的傳統汽車製造商也可能心動。

Rivian第一季營收9500萬美元，遠不及分析師預估的1.305億美元。淨損為15.9億美元，遠超出去年同期的虧損4.14億美元。每股虧損1.77美元，超出分析師預估的每股虧損1.45美元。

Rivian第一季交付1,227輛電動車，優於前一季的909輛。該公司表示，截至5月9日，R1S休旅車和R1T皮卡在美國和加拿大已經收到超過90,000張預購訂單。