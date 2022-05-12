王彩樺分享自己保持青春、年輕的秘密。（民視提供）

由梁赫群、于子育主持的民視《姊妹靚起來》，日前邀請到王彩樺、宋哥、瑄瑄、許瓊月、彩妝達人-愛文以及髮型達人-Akin老師，討論「姊妹們振作 漂亮一輩子 拒當黃臉婆」的話題。不甘被暗指為黃臉婆的王彩樺，為證明自己的年輕，突舉起腋下並靠近梁赫群逼他聞有沒有大嬸味。

提到黃臉婆話題，梁赫群說來賓座位第一排第一位通常都是「代表主題」，此話一出就讓坐在第一個的王彩樺氣得走向梁赫群，嚇得他頻頻往後退，王彩樺接著舉起「腋下」要梁赫群聞聞看有沒有大嬸味？笑歪眾人的舉動也讓梁赫群直呼超怕，馬上改口說：「完全沒有味道，更沒有大嬸味。」

王彩樺分享為了不讓自己看起來像黃臉婆，就算在家也會穿成套的家居服，而且每天都會自拍仔細觀察，確保自己看起來是在完美的狀態，她也分享要多跟年輕人自拍，學習年輕人自拍的姿勢，讓自己看起來既青春又洋溢。

梁赫群接著使出「怎麼撿筆」來測試大嬸味指數，只見王彩樺氣勢十足的「開M腿」撿筆展現柔軟身段，還隨著現場所有人鼓掌的節奏性感扭動，她更不忘搞笑說要讓電視機前的阿公們噴鼻血，嚇得梁赫群直呼「太誇張！妳冷靜一點！」模特兒出身的宋哥性感優雅的撿筆姿勢更是讓現場所有人驚呼連連，不甘示弱的王彩樺突不受控衝向鏡頭打算來個大比拚，不只性感躺地、扭動還用嘴巴咬筆，走鐘的撿筆表演讓現場笑到不行。《姊妹靚起來》每周三、四晚上10：15分在民視播出。