台中市今(12)日本土確診新增3830例，並有18745位收案居家照護。（台中市政府提供）

台中市今(12)日本土確診新增3830例，再增4人中重症入住專責加護病房。而台中兒童莫德納疫苗校園開打進入第2天，市長盧秀燕透露在大肚國小有一名小六女童先前曾接種過BNT，今接種第2劑莫德納，經請示衛福部後，為她接種，也成為兒童混打特殊個案。

台中市長盧秀燕於防疫線上記者會表示，台中兒童疫苗11日開始施打，她今早前往大肚國小關心學生接種莫德納疫苗情況，當場看到一名小六女學生相當害怕到發抖，也還有一名滿12歲女童因先前已符合青少年BNT接種資格，家長帶他到診所完成第一劑接種；如今校園兒童莫德納接種家長也希望她可以在校園接種莫德納，現場醫護立即請示衛福部，經其同意，立即接種，也成為相當特殊混打的個案。

盧秀燕感謝衛生局提早安排39組合約醫療院所，從即日起至6月2日，醫護人員到校為國小學生接種第一劑莫德納疫苗，今日除了大肚國小214人，另有9所小學、1183位學生施打疫苗。消防局也派員和救護車輛待命，如有不良反應可立即送醫，學校也會及時通知家長。

盧秀燕也提醒，接種疫苗的小朋友與爸爸媽媽，COVID-19疫苗施打完畢後可能出現打針部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、發燒等副作用，孩童們打完疫苗，要多休息、多喝水、不要激烈運動。