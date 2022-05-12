新北市今新增確診2萬3788人，居隔列管2萬8472人，今日可解隔1萬1553人，居家照護執行中8萬8589人。新北市長侯友宜今表示，新北市確診呈現指數型海嘯上升，預計明日會繼續上升，除了希望全力度過轉型期，也希望中央儘快放寬確診認定、化繁為簡，快篩陽性視同確診不要只侷限3類人，侯友宜更三度喊話中央「不要再拖、趕快做」。

侯友宜說，新北市面對第一波海嘯來臨，必須全力備戰、調整步伐，今日居家照護執行、解隔人數已達12萬6141人，新北雖然不斷增加居家照護、集中檢疫中心、醫療院所量能，開設全國最多的篩檢站，但每天篩檢的量幾乎就是每日確診數，且確診認定還要經過法傳系統，步驟相當繁瑣。

侯友宜表示，希望中央儘速回應地方需求，看到新北面臨的問題，他半個月前就已經喊話，快篩陽視同確診不能只侷限居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類人，必須要不限對象實施，放寬認定、化繁為簡，且必須要馬上做，疫情擴散速度不等人，不會因為等待有所轉變，希望中央「馬上做，趕緊做，海嘯進來就來不及了」。

新北居家關懷中心每日6萬通電話，只有政策改變才有辦法解決。侯友宜表示，周一有60位國軍投入協助，市府雖樂觀其成，但認為這不是解決問題方式，必須從源頭政策方向處理，中央要改變才能處理疫情海嘯，不然看到民眾每天都生活在痛苦中。