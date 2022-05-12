弘光科技大學12日國際護師節，為將到醫院實習的289位學生舉辦加冠傳光典禮，實習生將成醫界生力軍。（弘光科大提供／陳世宗台中傳真）

弘光科大護理學院加冠生丁湘湘（右）、王媺翎（中）、吳國姿（左），面對疫情強調她們已做好實習準備。（弘光科大提供／陳世宗台中傳真）

弘光科技大學在12日國際護師節，為將到醫院實習的289位學生舉辦加冠傳光典禮。校長黃月桂說，疫情逐漸升溫做好防疫措施，學習與病毒共存才能讓加冠傳光儀式如期舉辦，進入醫院實習開始肩負重任，學會對每個病人和自己負責；期許學生有所收獲和成長，更要多加注意防疫及自身健康。

「我很喜歡台灣的醫療品質，要努力考取台灣的護理師國考！」護理系進修部學生丁湘湘是新住民，她說在越南就讀太原高等護理專科學校，後來到台灣考取照服員證照，進入光田醫院附設護理之家任職工作10多年後，經護理長與先生鼓勵決定重回校園唸書，立志要考取台灣護理師執照。

來自香港的護理生吳國姿說，她從小體弱多病經常進出醫院，受到護理師照顧讓她決定讀護理系，一開始家人都不支持，還跨海到台灣念書；因她不放棄蒐集台灣與香港護理課程資訊，經過比較分析，選擇到台灣念弘光科大，並說服父母親讓她來台念書。

學士後護理系的學生王媺翎，畢業4年育有一位1歲多的小孩，她為推動母乳哺育，曾經被嗆「妳沒醫療專業的外行人懂什麼？」激起她念護理的動力，家人支持下再度重回校園，並經常與身為護理師的母親討論新冠疫情病症、療程等知識，她相信開始實習後懂得做好自我防護。

全球疫情嚴峻衝擊下，讓全世界感受到南丁格爾存在的重要性。弘光護理學院長陳淑齡說，弘光培養最好的人才在社會需要時刻挺身而出，對護理工作有熱情、堅持與負責；希望未來的生力軍不忘初衷，承擔照護、守護生命與健康的責任。相信護理人員的存在與付出，將扮演點亮病人黑暗的那盞明燈。