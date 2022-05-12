大車隊(2640)公布第一季財報，單季營收6.28億元，年增18.9％，營業利益1.28億元，歸屬母公司業主淨利1.05億元，年增26.2％，每股盈餘1.78元，皆創下歷史新高。台灣大車隊執行長林念臻表示，第一季計程車媒合、廣告媒體業務營收持續穩定成長，生活媒合服務營收同時大幅成長，有助55688 APP生活媒合平台增長新動能，說明集團多角化經營策略於疫情期間奏效。

隨著隔離鬆綁、國境逐漸解封等趨勢，交通出行需求將會大幅增加，同時因疫情加速改變消費者行為，大車隊集團董事長林村田期許55688成為國人的生活密碼，讓用戶生活更便利，集團持續透過大數據、AI技術挖掘用戶需求，開放平台及場域，廣邀策略合作夥伴攜手打造「新生活服務生態圈」。

國內本土疫情嚴峻，集團旗下的生活大管家為居家清潔服務媒合平台，率先業界推出「居家安心方案」，讓居家清潔及消毒可以一次完成，超優惠價最低只要2,800元，就可享受全方位無死角的清消服務，讓消費者輕鬆負擔，適合居家隔離、照護者出關後使用。

疫情之下，集團旗下的潔衣家為全台最大專業智能洗衣廠，強調洗前消毒靜置、高溫洗滌、天然洗劑及全程錄影即時查看貨態，特別在5月推出四大超商寄櫥送洗件件100元的優惠活動，消費者可將厚重冬衣透過55688 APP預約「潔衣家」衣物送洗，同時選擇超商送洗與寄櫥送洗，等到天氣變冷或疫情趨緩後領回，解決現代人生活忙碌、生活空間狹小的痛點。

大車隊集團今年成立台灣智慧生活網子公司，結合集團旗下關係企業：台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚汽車保修和台灣大旅遊等，提供650萬用戶洗衣、快遞、居家清潔、代駕、保修、旅遊等各項生活服務，抓緊利基擴大平台經營發展，打造國人跨場域移動生活新型態。