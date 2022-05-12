41歲的英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）參演過《復仇者聯盟》、《洛基》、《午夜巴黎》等作品，憑藉著在漫威（Marvel）系列電影飾演邪神「洛基」獲得全球高人氣，優雅的英式腔調和俊美外型，吸引一票死忠粉絲。2019年出演舞台劇時爆出和小3歲的女演員扎威艾希頓（Zawe Ashton）熱戀，今年在英國電影學院獎（BAFTA）典禮同框，被發現女方手上有超大鑽戒，引起討論兩人是否已經訂下終身大事。近日他接受訪問，意外承認自己訂婚的消息。

據外媒《每日郵報》報導，湯姆和女友扎威出席英國電影學院獎，兩人一同亮相紅毯，女方身穿一身寬鬆粉色禮服，手拿黑色手提包，手上的戒指被衣服巧妙的遮住，直到典禮主持人上傳與小倆口的自拍照，大家才看到扎威手上有顆巨大的鑽石戒指，引發網路熱議。根據《今夜娛樂》報導，兩人已經訂婚，不過當時消息並未得到證實。

而近日湯姆希德斯頓於台灣時間11日下午接受英國BBC廣播「Radio2」的訪問，主持人柔伊·波爾（Zoe Ball）有些試探的說「聽說你訂婚了？恭喜。」，面對道賀湯姆希德斯頓大方回應：「謝謝！非常非常感謝。」，他坦蕩的表現也讓主持人驚呼：「生活真是美好。」

tom hiddleston has confirmed his engagement to zawe ashton i want to cry so badly they deserve the WORLD pic.twitter.com/tVvRzP1nd4 — chiårins ༄ (@lvthienxtom) May 11, 2022

湯姆希德斯頓與女友2019年合作舞台劇《背叛》，在戲中扮演夫妻，沒想到在戲外假戲真做，擦出愛的火花。在拍攝《洛基》電視劇時，女方被記者直擊跟著湯姆希德斯頓在亞特蘭大同居。小倆口去年正式公開情侶關係，才讓這段戀情浮出水面。據外媒起底女方的母親來自烏干達，外公曾任烏干達總統與總理，家世背景顯赫；湯姆希德斯頓的父親是製藥公司董事，母親是舞台總監，而他本人曾就讀英國貴族學校伊頓公學，和英國的威廉王子是校友，兩人家世背景可以說是門當戶對了。