中方在塔克拉瑪干沙漠新靶場內除了有航母標靶外，還有其他標靶。

新衛星照顯示，解放軍針對未來可能爆發的衝突，不斷在遙遠的沙漠磨練獵殺軍艦的技能。而新分析認為，中方正在測試發射長程彈道飛彈，以打擊港內軍艦的能力。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網11日報導，除了先前塔克拉瑪干沙漠新靶場內外形如美國航母，還有其他戰艦的標靶外，從新衛星照看來，其他目標也紛紛出現，沿著沙漠東緣，形成一連串大型目標帶。其中幾個像是海上目標，而兩個布局看似模擬在港內的軍艦。

去年12月時，中方在航母標靶西南方8英里（近13公里）處，打造了全尺寸的碼頭，還有如驅逐艦大小的標靶。從更多衛星影像看來，2月時中方試射飛彈，擊中靶艦的死點，接著便迅速將它解體，如今已消失無蹤。

055型驅逐艦發射鷹擊-21高超音速反艦飛彈

另一方面，獨立國防分析家西蒙斯（Damien Symons）在約190英里（約305公里）處，發現了一個類似的海軍基地標靶。相關設施早在2018年 12月已建成，但直到現在才被注意到。而這碼頭布局類似驅逐艦的，其中也有軍艦標靶。

而這種種跡象都顯示，這些靶艦在於測試彈道飛彈，如今高超音速反艦彈道飛彈對戰艦的威脅與日俱增。已知中國就研製了好幾款，其中東風-21D和東風-26是陸基，另一款還不知名的飛彈則由轟-6轟炸機搭載。如今已確定055型驅逐艦可發射的，是較小型的鷹擊-21高超音速反艦飛彈。