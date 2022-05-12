台北文華東方酒店5月18日迎接開業八周年，特別推出「精彩M.O.．與扇有約」八周年住房專案，自5月18日至6月20日入住體驗屢獲殊榮的極致舒適住宿，同時盡享別出心裁的餐飲禮遇，每房每晚10,888元+15.5％服務費與稅金。

台北文華東方酒店以細膩貼心服務聞名，酒店的歐式建築美學更令人彷若置身歐洲，從客房、走廊、餐廳，所到之處盡顯細緻優雅的設計巧思，開幕迄今深獲國際名人喜愛，瑪丹娜、湯姆克魯斯、休傑克曼等人訪台時都是座上賓，金獎導演李安也以此為家。獲名流青睞、有口皆碑的頂級住房體驗也屢獲國際獎項肯定，不僅四度榮獲國際權威《康泰納仕旅遊者雜誌》 (Conde Nast Traveler) 讀者之選獎「亞洲頂尖酒店」殊榮，今年更第六度獲頒酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》評鑑大獎 (Forbes Travel Guide) 五顆星最高殊榮，是全台第一且唯一連續六年榮獲富比士五星大獎之酒店。

為讓賓客全面體驗文華東方酒店的奢華旅宿與金扇子傳奇式經典服務，即日起推出「精彩M.O.．與扇有約」住房專案，為賓客規劃一場感受台北文華東方優雅魅力的都會假期。自5月18日至6月20日入住寬敞舒適的豪華客房，可享每日雙人早餐，更可享有八周年誌慶蛋糕 (4吋) ，可於退房時於文華餅房親自領取，與2,000元館內餐飲折抵金額，適用於米其林一星「雅閣」中餐廳、米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳、「青隅」等多項豐富餐飲擇其使用。此外，入住當日晚間8點至10點至M.O. Bar享用「醉愛微醺Tipsy MOment」暢飲時光1小時，無限暢飲多款經典調酒及精選紅白酒，安心享受一趟彷若出國度假的極致奢華之旅。

【飲酒過量；有礙健康，禁止酒駕】